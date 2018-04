Pai é preso por manter filho com problemas mentais em jaula

Um japonês, Yoshitane Yamasaki, 73 anos, foi preso ontem, de acordo com a polícia local, por manter o filho, hoje com 42 anos, por mais de 20 anos dentro de uma jaula na propriedade da família, em Sanda (no Japão). A jaula tinha 1 metro de altura por 1,8 metro de largura.

Segundo o tabloide britânico BBC, o pai tentou justificar o crime por causa dos problemas mentais do filho. Investigadores acreditam que ele o mantinha preso desde seus 16 anos.

Yoshitane Yamasaki admitiu o crime e contou que deixava o filho sair diariamente para comer e tomar banho.

A vítima (cuja identidade não foi revelada) foi internada em um clinica com dor nas costas mas com quadro de saúde estável.