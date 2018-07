Pai ‘amamenta’ filha recém-nascida após complicações com saúde da mãe

Após uma cesárea de emergência, a mãe de primeira viagem April Neubauer deu à luz a sua primeira filha, Rosalía Lupita, em junho.

Por conta das complicações que teve em sua recuperação após a cirurgia, April não pode amamentar a sua filha imediatamente após o seu nascimento, e quem assumiu esta responsabilidade foi seu marido e pai da pequena, Maxamilliam Kendall Neubauer.

“Uma enfermeira disse que precisávamos alimentá-la com fórmula até que a mãe se recuperasse. Então ela me perguntou se eu gostaria de tentar amamentar de verdade. Eu, que topo qualquer coisa, respondi: ‘Claro, por que não?'” afirmou Max para o site Love What Matters.

Por meio da sua conta no Facebook, Max compartilhou algumas fotos suas ‘amamentando’ a filha por meio de um “mamilo falso”, que se conectava com um seringa que fornecia leite para a criança e assim, por esse bico improvisado, a recém-nascida conseguia se alimentar.

“Senti uma conexão no primeiro minuto em que vi minha filha. Espero ajudá-la a se acostumar com a amamentação. Eu realmente fiz isso apenas para ser um bom pai e para ser um herói para a equipe de enfermagem, porque eles sim são os verdadeiros super-heróis”, disse Max para o site. “Não esqueçam das mães, eu fiz isso por elas também”, concluiu.

Veja também: Débora Nascimento e José Loreto mostram rosto da filha pela primeira vez

+ Há 24 anos, Diana usou este vestido para se vingar de Charles

Siga CLAUDIA no Instagram