ONG faz ensaio de Natal com pets para incentivar adoções

Uma ONG no interior de São Paulo teve uma ideia inusitada para incentivar a adoção de pets na região de Itapetininga.

Foi com caixas e enfeites natalinos que eles passaram a chamar a atenção dos internautas sobre a adoção de animais.

Os filhotes de cães foram fotografados como se fossem presentes e as imagens foram divulgadas nas redes sociais, com o intuito de ressaltar que no período de festas o número de doações diminui e o de maus-tratos e abandono aumentam.

Na publicação feita pela Organização Não Governamental (ONG), a legenda foi: “Por aqui já é Natal! Nossos lindos bebês… Quem sabe você não adote o seu melhor presente de Natal, o seu melhor amigo! Adote com amor, adote com consciência e responsabilidade”.

Confira os cliques!