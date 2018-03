‘O Outro Lado do Paraíso’: casal gay será desfeito

O casal Samuel (Eriberto Leão) e Cido (Rafael Zulu) irão terminar seu relacionamento em “O Outro Lado do Paraíso“. O motivo foi porque ambos voltarão a se envolver com suas ex-companheiras, Suzy (Ellen Roche) e Irene (Luciana Fernandes), de acordo com o colunista Daniel Castro.

Esses personagens serviram na trama para que o autor, Walcyr Carrasco, satirizasse os defensores da suposta cura gay.

A cena em que eles voltarão para suas mulheres mostrará Samuel e Suzy cuidando do bebê quando o clima começará a esquentar. “Todo mundo que vem visitar diz que é parecida comigo. É tão linda”, dirá a enfermeira. “É sim. Muito parecida com você”, responderá Samuel. “Então me acha linda, Samuel?”, questionará Suzy. “Sempre achei”, replicará o rapaz. A cena terminará em um beijo.

Enquanto isso, no quarto ao lado, Irene estará com Cido. “Não percebeu que está de fora nessa casa?”, dirá a empregada. “De fora? Não, o Samuel só continua dormindo com a Suzy porque a bebê acorda muito de noite”, defenderá Cido. “Está na hora de procurar novos caminhos… Ou antigos”, diz Irene ao seguir para lhe dar um beijo.

O capítulo vai ao ar dia 27 de março.

