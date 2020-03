O emocionante gesto parisiense aos profissionais na frente de batalha

Uma mensagem de carinho e conforto em tempos tão difíceis é capaz de atravessar qualquer barreira, inclusive a física. A prefeitura de Paris decidiu usar o monumento mais famoso da cidade para prestar uma homenagem aos profissionais que estão na frente de batalha contra o coronavírus. Todas as noites mensagens de agradecimento aos médicos, enfermeiros e policiais serão projetadas na Torre Eiffel.

“Todos os dias, entre as 20h e as 23h, a Torre Eiffel vai homenagear as pessoas mobilizadas contra a Covid-19 projetando mensagens de agradecimento e incitando [a população] a ficar em casa”, disse a prefeitura parisiense em comunicado oficial.

Além dos agradecimentos, também serão projetados pedidos para que as pessoas respeitem o isolamento, como “Restez chez vous” e “Stay at Home” (Fique em Casa, em francês e em inglês, respectivamente). Na sexta-feira (27), o governo francês decidiu prorrogar o período de quarentena por mais quinze dias.

Carinho através da música

No Brasil, músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, em Brasília, decidiram fazer um concerto através de uma videoconferência para levar uma mensagem de esperança ao público.

Em isolamento devido à pandemia do novo coronavírus, 22 integrantes do grupo gravaram uma versão da canção “Heal The World” (Cure o Mundo, em tradução livre), música gravada por Michael Jackson em 1991.

Regidos pelo maestro Claudio Cohen, é possível ver na gravação diversos instrumentos, como violinos, flautas, harpas, trompetes, clarinetas e violoncelos, em arranjo. “A ideia de produzir esse vídeo foi espontânea dos músicos, com o objetivo de passar uma mensagem de conforto nestes tempos de isolamento social, além de mostrar a nossa capacidade de trabalho mesmo que separados em nossas casas”, afirmou Cohen em nota divulgada pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal.

