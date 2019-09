O diabo veste Prada ganhará versão em musical

O Diabo veste Prada ganhará uma adaptação para o teatro no ano que vem. O livro de Lauren Weisberger, que já ganhou uma versão muito bem-sucedida no cinema em 2006, com Meryl Streep e Anne Hathaway como protagonistas, será adaptada em musical com estreia prevista para acontecer em Chicago em julho de 2020.

O musical estará em cartaz no James M. Nederlander Theatre de 14 de julho a 20 de agosto e depois deve seguir para a Broadway, em Nova York. Segundo o Hollywood Reporter, Elton John será o encarregado pela criação das músicas da peça.

Além do cantor, O Diabo Veste Prada também contará com uma equipe de peso na produção. A premiada Anna D. Shapiro será a diretora, Paul Rudnick o roteirista e Shaina Taub será a responsável pelas letras. Até agora não há informações sobre o elenco e nem maiores detalhes sobre o lançamento na Broadway.

Leia mais: Noiva morre minutos antes de seu casamento

+ A Rainha diz que não assiste The Crown

PODCAST – Como dialogar com as crianças e adolescentes sobre sexualidade