Novos casos de infecção de coronavírus na China preocupam médicos

Outro caso foi confirmado em Harbin, que também fica no nordeste da China. Um paciente idoso, com 70 anos, que estava em quarentena no hospital local desde o início de abril, testou positivo na semana passada. Ele tinha feito 7 testes anteriores, todos negativos, até a confirmação admitida por representantes do governo. Ainda na mesma área, um paciente jovem, com 23 anos, que teria viajado internamente e passado perto de Shulan, também testou positivo.

Preocupação com os assintomáticos