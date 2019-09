Noiva faz surpresa emocionante para avó de 102 anos

Aos 102 anos, a americana Stasia Foley tinha um sonho: ver a neta, Tara Foley, se casar. Mas ao contar sobre esse desejo para as enfermeiras da clínica onde estava internada, a senhora ouviu que aquilo seria impossível. Devido a sua frágil saúde, a idosa estava impossibilitada de viajar de Naples, cidade na Flórida onde vive, para Austin, no Texas, onde a cerimônia seria realizada.

Sabendo da importância que a ocasião representava para a avó, Tara, uma jovem corretora de imóveis, decidiu que, como Stasia não poderia ir ao casamento, a celebração iria até ela. Ou ao menos uma parte dela.

Levando consigo fotógrafa, maquiadora, cabeleireira, além das jóias e do vestido que usaria no grande dia, Tara voou até a Flórida apenas para que a avó pudesse ter a chance de ver como ela ficaria vestida de noiva. Para completar a surpresa, as duas posaram para um ensaio de fotos mais do que especial.

“Palavras não conseguem descrever o quanto aqueles momentos significaram para mim e eu irei levar essas memórias comigo pelo resto da minha vida. O sorriso e a risada dela estão gravados na minha mente para sempre e o amor entre nós viverá em meu coração. Foi um dos melhores dias da minha vida”, contou Tara em um relato no Facebook.

Ela contou que, ao fim do dia, quando precisou ir embora, pressentiu que a despedida de sua avó seria definitiva. “Quando fui dizer tchau naquela noite, acho que ambas sabíamos que seria a última vez que nos veríamos. Ela segurou meu rosto, olhou no fundo dos meus olhos e disse ‘Eu te amo muito’ e 27 dias depois ela faleceu. Eu sou muito abençoada por essa ser minha última memória com ela. Ela era uma mulher mais que incrível! Eu te amo, para todo o sempre!”

No dia do casamento oficial, a jovem revelou o episódio vivenciado com a avó ao restante da família, que até então não tinha ideia do que havia acontecido. “Eu menti para a minha família sobre o que eu iria fazer naquele final de semana, assim poderia surpreender a todos com as fotos”, disse.

“Eles ficaram em um estado de choque e incredulidade… E começaram a chorar imediatamente. Foi algo muito significante para todos”, Tara relatou à ABC News.

Além da avó, Tara também homenageou em seu casamento o falecido irmão Sean, bordando a mensagem”Eu vou te amar para sempre e sempre” em um pedaço de tecido do vestido de noiva da mãe deles.

