No SBT, apresentadores acusam Globo de plágio: “Cópia descarada”

O time de apresentadores do Fofocalizando discutiu se a Globo plagiou um programa do SBT durante a edição desta segunda-feira (19). Segundo Mara Maravilha, o novo quadro do É de Casa, ‘Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua’, sob o comando de Patrícia Poeta, é uma “cópia descarada” do ‘Duelo de Mães’, apresentado por Ticiana Villas Boas entre 2016 e 2017.

De acordo com Leo Dias, os direitos do programa pertencem à Tanajura Filmes, que repassou para a Globo. No entanto, o jornalista concordou que ambos os formatos são parecidos. “A questão não é o formato ser igual, e sim tudo ser igual! Podiam ter mudado o jurado [Roberto Ravioli, presente nos dois programas].”

Para embasar a discussão, o Fofocalizando exibiu uma reportagem comparando os dois programas, insinuando, inclusive, que Poeta apresenta o quadro da mesma maneira que Villas Boas. “É uma cópia, vamos combinar, tão descarada que não tiveram nem o trabalho de fazer uma redação diferente”, apontou Mara.

“Eu acho esse programa uma bobagem, aí copiar um quadro que foi ao ar há tão pouco tempo no SBT eu acho um desserviço”, opinou Leão Lobo.

‘Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua’ estreou no dia 10 de agosto durante exibição do “É de Casa”. No quadro, dois participantes famosos são orientados por suas mães para fazerem um prato de família.

