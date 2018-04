A justiça do Distrito Federal decidiu manter a condenação por danos morais de um homem que traiu a ex-esposa durante o casamento.

A decisão foi tomada pelos desembargadores da 7ª turma cível do DF na última sexta-feira (27). Assim, o homem deverá pagar R$ 5 mil de indenização à ex-esposa. “O simples descumprimento do dever jurídico da fidelidade conjugal não implica, por si só, em causa para indenizar, apesar de consistir em pressuposto, devendo haver a submissão do cônjuge traído a situação humilhante que ofenda a sua honra, a sua imagem, a sua integridade física ou psíquica”, apontaram os magistrados.

Em relato feito durante o processo, a ex-esposa contou ter pedido divórcio por conta das frequentes traições do rapaz. Ela ainda afirmou ter enfrentado uma gestação de risco, que teria sido agravada pelas humilhações e aflições causadas pelo comportamento do homem e que resultou em um parto prematuro, no qual o bebê não resistiu.