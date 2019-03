Nike faz exposição a céu aberto sobre futebol feminino em São Paulo

A Nike, apoiada pela CBF, promove uma exposição a céu aberto sobre o futebol feminino na avenida mais famosa do país, a Paulista. A ação, que acontece de 5 a 11 de março, estende-se da Consolação até o bairro do Paraíso e retrata as trajetórias de ícones do esporte, como Andressa Alves, Andressinha, Bia Zaneratto e Adriana Silva.

A marca aproveita o Dia Internacional da Mulher, comemorado neste 8 de março, e a proximidade da Copa do Mundo de Futebol Feminino para traçar uma linha do tempo desta categoria do esporte. Ao todo, são oito instalações dedicada às mulheres que encaram o desafio de entrar em um mundo hegemonicamente masculino.

Na via, é possível ver os primeiros registros de um time feminino no Brasil, passando pelo ano de 1941, quando um decreto proibiu oficialmente a prática do esporte por mulheres.

A exposição está alinhada com a última campanha global da marca. Na peça, a tenista Serena Williams é a narradora de um texto que aborda o preconceito vivido por mulheres dentro do esporte.

“Se para a Nike o esporte é um agente de transformação, para nós, brasileiros, essa transformação só é possível com uma mudança de mentalidade no futebol. Essa campanha é o começo de uma jornada com a qual vamos aumentar a participação feminina no esporte. Queremos que, um dia, no Brasil, o futebol e todas as outras modalidades se tornem um hábito diário para as mulheres”, afirma a diretora da Nike para mulheres, Martina Valle, em comunicado à imprensa.

O material da exposição está disponível também em Nike.com.br/SP.

