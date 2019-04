Neto de Lula morreu devido a infecção por bactéria, diz jornal

Arthur Araújo Lula da Silva, neto do ex-presidente Lula, morreu por uma infecção generalizada originada pela bactéria Staphylococcus aureus. O microrganismo é muito presente em infecções de pele ou contusões, que podem servir como porta de entrada.

A informação é do jornal Folha de S.Paulo. Segundo o veículo, quatro infectologistas que tiveram conhecimento do caso e uma fonte próxima ao ex-presidente Lula confirmaram a notícia. Eles, no entanto, preferem manter anonimato em respeito à família.

Nesta terça (2), a Secretaria Municipal de Saúde de Santo André informou que a criança não morreu em decorrência de meningite meningogócica como informara o Hospital Bartira, da rede D’Or. Arthur faleceu aos 7 anos no dia 1º de março. O hospital ainda não se pronunciou sobre o caso.