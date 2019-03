Natura repudia comentário de ex-funcionária sobre morte do neto de Lula

Yara Rezende, ex-funcionária da Natura, usou as redes sociais para fazer um comentário infeliz sobre o falecimento de Arthur Araújo, neto do ex-presidente Lula. Com apenas 7 anos, Arthur foi vitimado por um grave caso de meningite.

No Facebook, Rezende escreveu: “Quantas crianças esse tra$te matou ao roubar o povo? Aqui se faz…”. O post causou burburinho na web, e muitos internautas exigiram posicionamento da marca de cosméticos.

Na noite da última sexta-feira, 1, a Natura enfim se posicionou, publicando no Facebook uma nota esclarecendo que Rezende não faz mais parte da equipe, além de repudiar o comportamento da ex-funcionária.

“A Natura lamenta profundamente o falecimento do neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e manifesta solidariedade à família neste momento. A empresa é apartidária, repudia qualquer manifestação de desrespeito e esclarece que Yara Rezende não é mais colaboradora da Natura desde 2015”.