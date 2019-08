Namorada de Rafael Miguel fala sobre a dor do luto dois meses após crime

Dois meses após o assassinato de Rafael Miguel e dos pais dele, a namorada do ator Isabella Tibcherani falou sobre luto e o desejo de justiça sobre o caso. Em junho, seu pai, Paulo Cupertino Matias, atirou contra as vítimas, que morreram no local.

Nesta quarta (14), Isabela postou em sua conta no Instagram um desabafo explicando como se sente após o crime. “Meu processo de luto está sendo um tanto quando complicado. Na maior parte do tempo me vejo presa na fase da aceitação, busco entender, lidar e continuar vivendo, mas, dentro de mim, a fase de negação delibera.” disse ela.

Veja o que está bombando nas redes sociais

“É basicamente lidar com o fato de, finalmente, passar a se enxergar como ser humano, conhecer alguém que te ilumine, te faz querer viver e ter isso isso arracando de você da maneira mais destrutiva” completou.

A jovem posta com frequência fotos com o ator e fez uma tatuagem em homenagem a ele. Recentemente, a irmã de Rafael Miguel também fez uma homenagem aos pais e ao irmão e emocionou seus seguidores.

Vanessa Tibcherani. mãe de Isabela, falou sobre o ocorrido depois de alguns dias após o assassinato. Paulo Cupertino segue foragido. A polícia localizou no dia 11 de junho o carro que teria sido usado na fuga. O veículo é clonado e foi encontrado a cerca de 21 quilômetros do local do crime.

Leia mais: Mãe de Rafael Miguel foi morta ao abraçar o filho para tentar protegê-lo

+ Laudo aponta que assassino disparou 13 vezes em Rafael e nos pais dele

Carga mental: você se sente sobrecarregada em casa?