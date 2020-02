Na dor, na raça: a despedida de Quitéria Chagas do carnaval do Rio

View this post on Instagram

Estava escondendo o joelho inchado cheio de hematomas porq não queria q ninguém soubesse antes de entrar na avenida, não queria preocupar a comunidade, familiares, publico, ter pressão. Sofri um acidente final de janeiro torci o joelho, saiu do lugar, pedi q colocassem no lugar, a dor de parir veio duas vezes nos meus ossos, inúmeras sessões de fisioterapia todos os dias pra voltar a caminhar porq perdi os movimentos e não conseguia caminhar e nem mover a perna esquerda, me escondi, chorei, desesperei no início;pedi forças a Deus e recuperei meu emocional. Só queria desfilar, honrar minha escola e comunidade, e operar depois. Chorei muito na avenida, dor da despedida, da dor, medo, força de vontade, eu não aceito derrota 💪🏽 . Estava desfilando sem o ligamento cruzado anterior do meu joelho q rompeu completamente, lesão grave no menisco em alça de balde, operação marcada p/dia 28/02. Só pensava sou maior do q isso, vencerei a dor, me apeguei a Deus, a força das mulheres, a história de resistência da escola, da comunidade, das mulheres da escola, na minha bateria 🥁 @sinfonicadosambaoficial de mestre @gilmardoimperioserrano me apeguei a melodia, letra do samba, o enredo empoderado do carnavalesco @junior_pernambuco fui no embalo do empoderamento feminino e assim consegui; nada é impossível! Gratidão pela força de todos, fazem parte da minha história e acompanham um dos momentos mais difíceis da minha vida e foi incrível. Na dor aprendo que sou + forte, vencedora e capaz de tudo. Acreditem em vcs nunca desistam de nada na sua vida. Deus nos deu poder exerça🌟🙏🏾😘 . . Gratidão Dr. @josevicentepnf mestre em fisioterapia da UFRJ, Dr. @drdanielrosa médico cirurgião de esportes especialista em joelho , quiroprata Eliane. Meu amigo diretor criativo nestes 20 anos de carnavais @yurigraneiro . A esse amor de mãe @reginacase q me passou o contato do médico q recuperou seu marido @eciavatta da tetraplegia. Meu ass. de imprensa @joseraphaelze @estarcomunicacao e aos poucos que sabiam e não posso comentar aqui ❤️ . @portalg1 📸 @mserralima ✍🏽 @mateusalmeidaa . 👑💚 @imperioserrano . . @toprontahair @espacoluzatelier @robertaniemeyerc @dra.brunaabdenur @amandadepinheiro