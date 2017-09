Foi em uma exposição, há 25 anos, que nasceu o Museu da Pessoa, primeiro acervo de história oral virtual do mundo.

Na época, a historiadora Karen Worcman, que concorre ao Prêmio CLAUDIA na categoria CULTURA, coordenou uma mostra no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro sobre a imigração de judeus para o Brasil. Desde então, o trabalho cresceu. E muito.

Já inspirou a fundação de outros museus fora do país e hoje conta com cerca de 18 mil histórias de vida registradas em texto, vídeo e fotos (como a que ilustra esta página). Elas ficam disponíveis na internet (acesse AQUI).

A partir do próximo sábado (23), uma outra exposição celebra o aniversário do museu. Intitulada Quem sou Eu?, a mostra fica em cartaz no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, até o dia 17 de dezembro. Os ambientes remontam a origem ancestral das contações de histórias.

Por isso, foram organizados em roda e distribuídos em dois módulos. Em um deles estão as obras Um Instante que Resiste e Ensaio para Sinônimos. No outro, está a coleção Vínculos Afetivos, da cineasta Viviane Ferreira, presidente da Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro.

Assim como o Museu da Pessoa, a exposição é interativa. Os visitantes podem gravar depoimentos de um minuto respondendo à pergunta: “Quem sou eu?”. O resultado será exibido em um painel que fará parte da mostra.

Quem sou Eu?

De 23 de setembro a 17 de dezembro

Terça a sexta, das 10h às 21h30;

Sábados, das 10h às 20h30; domingos e feriados, das 10h às 18h30

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br