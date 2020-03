Museu da Língua Portuguesa reabre para visitação interativa de estudantes

O Museu da Língua Portuguesa reabriu nesta quinta-feira (12) para visitas educativas guiadas. O local ficou fechado por mais de quatro anos, após um incêndio que destruiu parcialmente a instituição, localizada na Estação da Luz, centro de São Paulo. A previsão é que o local seja totalmente reaberto em junho deste ano.

Integrando o programa Escola, Museu e Território, o novo tour quer estimular estudantes, professores e moradores da região central da capital paulista a acompanhar os bastidores da reconstrução do Museu e também a espiar a montagem da exposição principal. As atividades têm como tema a Chegança, pensando na proximidade da reinauguração da instituição.

Agora, a novidade fica por conta de um outro estilo de tour. A programação do local conta com uma participação interativa do público. “Além da visitação clássica, que é mediada pelo educador, que conduz um diálogo com os estudantes, temos uma visita-jogo. O educador estimula grupos de crianças com um material investigativo do Museu. Então, a partir desse conteúdo, eles têm tarefas a cumprir e locais para descobrir lá dentro”, explica Deca Farroco, gerente de projetos da Fundação Roberto Marinho, que junto do Governo do Estado de São Paulo é responsável pela reconstrução do local.

O projeto conta ainda com o “Ônibus Andante”, que propõe que os alunos cheguem até o local por trilhas a pé mapeadas na região pela equipe do Museu. “É uma estratégia que começa com a motivação de como as crianças podem chegar sem necessariamente precisar de um deslocamento complexo. Então, traçamos algumas linhas que levam das diversas instituições de educação às organizações de cultura da região. Nessas trilhas, sinalizamos pontos de interesse, então, além do Museu, colocamos instituições de cultura e pontos históricos. A ideia não é só se deslocar, mas também fazer uma caminhada pedagógica, onde a gente vai reconectando as crianças ao seu próprio bairro. É uma maneira de fazer com que elas se apropriem da cidade, da região e do território”.

Antes da reinauguração, o público geral poderá visitar o Museu, uma vez por mês, em sábados definidos.

Confira a programação:

Visitas mediadas para escolas (com prioridade para as da região do centro)

Grátis

Início: 12/03 (quinta-feira)

Toda quinta-feira, às 8h (Educação Infantil); 9h e 14h30 (Ensino Fundamental e Médio). Até dia 28 de maio.

Mediante agendamento no site do museu

Visitas mediadas para adultos atendidos pelos serviços de assistência social e de saúde; moradores e trabalhadores do bairro; estudantes de EJA

Grátis

Início: 12/03

Às quintas-feiras e sábado. Horários: 11h; 17h e 19h30. Mediante agendamento no site do museu

Chegança: visitas mediadas ao museu em montagem

Início: 28/03 (sábado), visitas às 10h / 11h / 12h

Distribuição de senhas uma hora antes do início da visita.

Datas: 28 de março; 25 de abril; 30 de maio

Grátis

Veja a programação completa em www.museudalinguaportuguesa.org.br

