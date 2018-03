Mulheres trocam salto por conforto, e vendas diminuem

O conforto e a praticidade nunca tiveram tão em alta no mercado de sapatos femininos. Segundo pesquisa feita nos Estados Unidos, as vendas de sapatos de salto alto caíram cerca de 12% no ano passado. Em contrapartida, as de tênis femininos cresceram 37% e chegaram a marca de 2 bilhões de dólares.

Uma reportagem feita pela CBS revelou que o conforto está entre os requisitos mais pedidos entre as consumidoras americanas. Como afirmou Connie Wang, em entrevista à rede televisiva, está ocorrendo uma “zuckerberguização dos ambientes de trabalho”.

Esta expressão faz referência ao criador do Facebook Mark Zuckerberg, conhecido por se vestir de forma casual no trabalho. Mark está sempre usando calça jeans e camiseta.

Segundo Connie, essa casualidade no ambiente de trabalho está ganhando força entre as mulheres, inclusive em ambientes com código de vestimenta mais rígido. “Algumas mulheres se sentem melhor com um par de sapatilhas e eu acredito que chegamos a um ponto na sociedade em que finalmente isso é mais do que aceitável no trabalho”, declarou Connie à CBS.