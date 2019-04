Mulher usa carrinho de mão para levar marido com tumor ao hospital

Uma cena chamou a atenção dos moradores do bairro de Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, na manhã desta terça-feira (9). Uma mulher empurrava um carrinho de mão pelas ruas para levar seu marido, diagnosticado com tumor cerebral, ao hospital.

O momento foi registrado pela vizinhança e, na gravação, a mulher desabafa “Vocês não têm ambulância pra buscar o paciente em casa. Olha! No carrinho de mão eu trouxe!”

A mulher informou à Inter TV que não chegou a solicitar a ambulância, mas tomou a decisão inusitada após ter ido pessoalmente ao Hospital de Emergência perguntar pelo serviço notando que não conseguiria ambulância diretamente no local.

O carrinho de mão foi forrado com um colchão para amenizar o desconforto do marido durante o trajeto. Os dois percorreram cerca de 2 quilômetros da residência onde moram até o hospital. A mulher informou que o companheiro foi atendido e está internado.

Em nota, a Prefeitura afirmou que, neste caso, houve um erro de comunicação.

“A acompanhante não procurou o Setor Administrativo, responsável pela solicitação da ambulância, mas o Setor de Emergência, que não faz esse atendimento. Além disso, ela não formalizou o pedido, não explicou a necessidade, tampouco de quem se tratava, já que o paciente foi atendido naquela unidade em outras situações, mesmo a cidade não dispondo do serviço de Samu – que é a responsável por agir nestas situações”, disse.

O paciente está internado na unidade hospitalar onde está sendo hidratado e recebendo todo o acompanhamento médico necessário. O homem, segundo a Prefeitura, está em estágio terminal e não há previsão de alta.

