Vídeo: mulher traída deixa roupas do marido em agência bancária e viraliza

“Bom dia, gente, vocês podem não estar entendendo, mas o meu marido, a pessoa que eu convivia há 15 anos me traiu, ele trabalha aqui e foi com uma funcionária daqui. Eu como sou uma boa dona de casa, uma boa mãe e uma boa ‘corna’, vim devolver as roupas todinhas. As roupas que eu comprei, porque eu ajudo ele em casa, ele não me sustenta, ajudo ele”, começa.

Veja o que está bombando nas redes sociais

“Eu disse pra ela que vinha deixar e estou cumprindo o que eu prometi: aqui as roupinhas do ‘princeso’ dela, do príncipe encantado, está tudo aqui. A partir de hoje é dela, não é meu”, finaliza. Ao G1, a mulher, que prefere não se identificar, contou que descobriu a traição depois de encontrar e-mails no celular do marido. “Comecei a mexer e descobri um e-mail prometendo amor eterno um pro outro e dando a entender que o único motivo de não estarem juntos era o fato de estar casado”, conta. A mulher diz ainda que o que mais a deixou chateada foi o fato de o marido pagar contas da amante, tirando renda de dentro de casa. Os dois têm três filhos juntos. Ela disse que chegou a ser encaminha à delegacia, mas que foi orientada apenas a recomeçar a vida.

Leia mais: Menina de 10 anos impede irmão de ser enforcado no elevador

+ Jovem homenageia pai morto em guerra com fotos tocantes