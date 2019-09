Mulher morre após ser espancada por homem em bar em Barueri

Maria Salvadora Dias de Oliveira, de 37 anos, foi agredida por um homem no bar e restaurante Casa do Norte Parada Nordestina, em Barueri, no último domingo. A agressão foi registrada por uma câmera de segurança do local.

O vídeo mostra que os dois discutiam quando a mulher segurou o pescoço do homem com as duas mãos. Ele, então, dá um tapa nela e começa a agredi-la com socos e chutes. Ela foi socorrida por volta das 2h da madrugada, mas morreu ao chegar ao hospital.

O agressor, cujo nome não foi divulgado, fugiu em um carro depois do crime e é procurado pela polícia. O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia Central de Barueri. Segundo a investigação, o homem já havia se relacionado antes com Maria Salvadora.

