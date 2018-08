Mulher grávida de 3 meses é encontrada morta dentro de carro em SC

A vítima Andreia Campos Araújo, 28, foi encontrada morta no domingo (5) em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O corpo estava enrolado em um cobertor, dentro de um carro. O marido dela, Marcelo Kroin, 39, confessou o crime à Polícia Militar e foi preso. Ele já tem outras passagens criminais, por violência doméstica e agressão.

Segundo a família, o casal vivia junto há 3 anos e a vítima estava grávida de 3 meses. O assassino contou que a morte aconteceu depois de uma briga do casal, em uma festa. Na hora da briga, o marido voltou pra casa e a esposa continuou no local.

De acordo com ele, Andreia chegou embriagada e o desentendimento voltou a acontecer. Marcelo ainda afirmou que, com uma faca, ela teria ameaçado matá-lo e acertou seu braço. Após esse momento, ele contou deu um soco na vítima, que após bater a cabeça no chão, veio a falecer. Marcelo foi preso em flagrante.

Fuga com o corpo

O homem contou à polícia que colocou o corpo da vítima no carro e dirigiu até a cidade vizinha, Canoinhas. Sem saber o que fazer, ele voltou para casa, deixando o corpo no carro. A polícia foi acionada por volta das 18h30, pelos vizinhos.

Quando chegaram ao local, encontraram o corpo de Andreia na garagem da residência. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) estiveram no local do crime. Um laudo pericial irá apontar a causa da morte.

