Mulher é morta por ex-companheiro com fio de celular

Uma mulher de 28 anos foi estrangulada pelo seu ex-companheiro com um fio de carregador de celular no município de Herval D’Oeste, em Santa Catarina, na sexta-feira (4). Segundo o Instituto Geral de Perícias (IGP), além de ter usado o fio, Nestor da Silva, 40 anos, estrangulou a vítima Lucineia de Oliveira com as mãos.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 16h, quando Lucineia teria brigado com Nelson na casa da mulher com a qual ele mantinha uma relação.

Segundo a polícia, o ex-companheiro da mulher a estrangulou e enrolou seu corpo em um lençol. Depois, escondeu o corpo debaixo de uma cama em um dos quartos da residência. Então, o suspeito e a dona da casa saíram do local. Na sexta, o homem recolheu o corpo e o descartou em uma ribanceira.

Na segunda-feira (7), a Polícia Civil foi notificada do desaparecimento de Lucineia e abriu uma investigação à procura da mulher.

O crime foi descoberto pela polícia apenas nesta terça-feira (8), quando Nelson confessou o crime. O delegado responsável pelo caso, André Cembranelli, afirmou que o corpo da vítima foi encontrado em uma ribanceira na zona rural, local que foi indicado pelo ex-companheiro.

Nelson foi preso em flagrante por ocultação de cadáver e foi encaminhado para o Presídio Regional de Joaçaba, devido a um mandado da Justiça de prisão preventiva por homicídio. “A testemunha que presenciou o crime prestou depoimento e fomos até a casa dela com o Instituto Geral de Perícia. Com o luminol [substância utilizada para detectar vestígios de sangue], verificamos a presença de sangue, principalmente embaixo da cama”, comentou o delegado Cembranelli.

De acordo com a Polícia Civil, Lucineia já tinha boletins de ocorrência registrados contra o seu ex-companheiro, alegando violência doméstica, e chegou a emitir uma medida protetiva.

O ex-casal tem dois filhos, segundo informações da polícia do município.

