Mulher é morta pelo marido a golpes de machado

Na noite de terça-feira (25), Suelen Karine Camilo, 25 anos, foi golpeada com um machado e teve traumatismo craniano. De acordo com a polícia, o agressor era seu marido e fugiu do local. O crime aconteceu na casa em que moravam, na zona rural de Votuporanga (SP).

O casal tinha dois filhos. Antes de Suelen morrer, o resgate chegou a ser acionado, mas ela não resistiu às agressões. Ainda não há maiores informações sobre a motivação para o crime e o suspeito ainda não foi encontrado pela polícia.

*Com informações do G1 Rio Preto e Araçatuba.