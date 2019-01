Mulher é morta a socos e golpes de garrafa pelo ex no Rio de Janeiro

Tamires Blanco, 40 anos, morreu na sexta-feira (4) na região de Morro de Urubu, Zona Norte do Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga acusações dos familiares de Tamires de que ela teria sido agredida pelo ex-companheiro a socos e garrafadas no meio da rua, próximos do bar onde trabalhavam.

O casal tinha uma filha de 11 meses, encontrada sob o corpo da mãe após o crime. A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro investiga o caso.

No ano passado, Tamires havia registrado queixa contra o suspeito, alegando agressões físicas e verbais, bem como invasão de sua casa. Ele não aceitava a separação. Temendo correr risco de vida, ela pedia medida protetiva contra o companheiro.

Nos primeiros dias do ano, este não é o primeiro caso de feminicídio a ser investigado no Rio de Janeiro. No mesmo dia, Marcelle Rodrigues da Silva, 27 anos, foi morta a facadas dentro da própria casa por seu companheiro, em Cordovil, também na Zona Norte da cidade. O crime aconteceu na frente do filho de 7 anos dela.

*Com informações da TV Globo.