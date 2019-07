Jovem é encontrada morta ao lado de bebê; sogros são suspeitos

Thais Mara dos Santos Gomes, de 23 anos, foi encontrada morta ao lado de sua filha de quatro meses, que estava viva. Os sogros da vítima, Marta Moraes Alves, 50, e Danilo Cirilo, foram presos na quinta-feira (4), suspeitos de serem os autores do crime.

O casal foi autuado por homicídio qualificado, e, ao ser interrogado, negou o crime. A Polícia Civil apontou a dupla como os principais suspeitos do assassinato, mas não divulgou o motivo do crime.

Thais foi encontrada deitada em um colchão, com uma faca cravada em seu braço. Ao seu lado, estava sua filha, sem ferimentos e com vida.

A polícia obteve imagens de uma câmera de segurança instalada nas proximidades da residência da vítima. Na gravação, Cirilo aparece saindo da casa da nora, indo, a pé, em direção a do local onde mora com Marta.

O casal foi localizado e conduzido à Delegacia de Primavera do Leste para esclarecimentos. Apesar de terem negado as acusações, eles foram autuados em flagrante por homicídio qualificado, diante dos indicativos de autoria.

Os sogros da vítima são os principais suspeitos do assassinato.

Ocorrências anteriores

De acordo com o delegado Pablo Borges Rigo, Thais havia registrado um boletim de ocorrência de injúria em desfavor de Marta, em maio deste ano. Na ocasião, a jovem não quis representar preventivamente contra a sogra.

Na última segunda-feira (1), Marta e Danilo registraram um boletim de ocorrência contra Thais por crime de danos materiais. A nora teria ido até a casa do casal e quebrado vários objetos do local.

Ameaças

O corpo de Thais foi encontrado por um vizinho a pedido do marido da vítima, que chamou a polícia. O companheiro é caminhoneiro e estava fora da cidade. Sem conseguir falar com a esposa, ele pediu que o vizinho fosse até a casa procurá-la.

O homem que encontrou o corpo de Thais relatou que conversou com a vítima na noite anterior, em frente à casa dela. Thais, na ocasião, teria comentado com o vizinho que estava com medo da sogra dela.

Segundo ele, a sogra teria feito ameaças à Thais e acusado a jovem de que a criança não era filha biológica do filho dela. A vítima teria ainda comentado que ela tinha uma medida protetiva contra a sogra por conta de desentendimentos.

