Mulher de João de Deus pode ser indiciada como coautora de crimes

Após depoimento da mulher de João de Deus, Ana Keyla Teixeira, 40 anos, a delegada Paula Meotti, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), onde ela foi ouvida, em Goiânia, afirmou que Ana Keyla poderá ser indiciada como coautora dos crimes de posse ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro, dos quais João de Deus é suspeito.

O depoimento foi na quarta-feira (26) e Ana Keyla disse que desconhecia as denúncias de violência sexual que pesam sobre João de Deus e afirmou que desacredita que ele tenha cometido os crimes. Segundo a delegada, Ana Keyla negou que soubesse da existência de armas escondidas na residência. Algumas das armas foram encontradas pela polícia em um fundo falso e em gavetas no quarto do casal.

“Apesar de ela negar veementemente que não tivesse qualquer conhecimento dos fatos, era quase impossível não mexer nos guarda-roupas dos quartos e não ver”, afirmou a delegada à Folha de S.Paulo.

Ana Keyla contou que, em visitas esporádicas à Casa Dom Inácio de Loyola, onde João de Deus prestava atendimentos espirituais, nunca ouviu relatos de mulheres vítimas de violência sexual por parte do companheiro.

“Ela disse que nunca viu nada, não acredita nas denúncias, que João tem feito um trabalho importante e, se soubesse dos abusos, não aceitaria. Ela entende que as denúncias são caluniosas”, disse ao G1 o advogado Alex Neder, que acompanhou o depoimento.

A mulher contou à polícia que conheceu o médium aos 10 anos de idade, em uma visita à Casa Dom Inácio de Loyola com a mãe. Segundo ela, o relacionamento começou quando tinha 20 anos e, dois anos depois, deu início a uma união estável. O casal tem uma filha de 3 anos.

A psicóloga que acompanhou o depoimento, Aliciana Oliveira de Freitas, não identificou indícios de que o relacionamento dos dois pudesse ser abusivo ou que ele fosse agressivo com ela.

João de Deus está preso desde 16 de dezembro no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia (GO).

