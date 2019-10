Mulher mata filha atropelada e faz outra vítima

Linda Britton, de 52 anos, atropelou e matou sua filha Skye Lulland, de 24 anos, na madrugada do último sábado (28), em Nambucca Heads, na Austrália. A mulher também atingiu Kazzandra Windders, de 20 anos. Linda fugiu depois do ocorrido.

Segundo o jornal The Sun, Skye e Kazzandra estavam em uma festa de aniversário quando uma briga começou no local. Minutos depois, Linda entrou em um carro e atropelou sua filha e a outra garota, fugindo logo em seguida. Ainda não se sabe o que motivou o crime. O irmão de Kazzandra disse que o carro fez uma espécie de inversão de marcha e, por isso, subiu na calçada e atingiu as jovens. “Eu tirei a chave da ignição e tentei levantar o carro, mas não consegui”.

Linda foi encontrada algumas horas depois pelas autoridades locais e foi presa, acusada de homicídio culposo – quando não há intenção de matar. O caso ainda está sendo analisado e, em breve, a polícia deve convocar testemunhas para prestar depoimento.

A irmã de Kazzandra fez um desabafo em seu Facebook. “Saber que essa é nossa última foto juntas quebra meu coração. Você era minha melhor amiga e minha metade, eu não sei como vou viver a vida sem você, minha irmã. Eu amo você com todo meu coração”, escreveu Renne Windders.

