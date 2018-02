O motivo que fez Anitta ser convidada para palestrar em Harvard

A cantora Anitta, 24 anos, foi convidada para palestrar nas universidades Harvard e Massachusetts Institute of Technology (MIT), localizadas em Cambridge, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. O evento Brazil Conference acontece todos os anos e é planejado por estudantes brasileiras dessas instituições. A próxima edição acontece nos dias 6 e 7 de abril e, segundo sua assessoria de imprensa, a cantora segue analisando o convite.

Em nota à imprensa, a organização contou o que motivou o convite: “Como um evento que crê na pluralidade do Brasil, não podemos cometer a falha de não abordar também a cultura como elemento central de identidade do povo brasileiro. Nesse sentido, confirmamos que estendemos o convite à cantora Anitta e esperamos ansiosamente para viabilizar a sua participação. Temos certeza que a sua eventual vinda seria muito valiosa; a sua história de constante batalha reflete a situação de muitos brasileiros e a sua história de superação e sucesso serve de inspiração.”

Desde que foi criada, em 2015, a Brazil Conference já recebeu nomes como Dilma Rousseff, Gilberto Gil, Wagner Moro e Gisele Bündchen. Neste ano, o evento irá discutir iniciativas atualmente em execução que tentam promover mudanças no país. Estão confirmadas as palestras do economista Jorge Paulo Lemann, do presidente do Banco Central Ilan Goldfajn, da co-fundadora da organização Vetor Brasil Joice Toyota e do economista Gustavo Franco.