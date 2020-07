Morre Zindzi Mandela, filha mais nova de Nelson Mandela

Zindzi Mandela, filha mais nova de Nelson Mandela e Winnie Madikizela-Mandela, morreu nesta segunda-feira (13). Ela tinha 59 anos e faleceu em um hospital de Johanesburgo nas primeiras horas da manhã, segundo a emissora estatal SABC. A causa da morte não foi divulgada.

Engajada na política como o pai, Zindzi foi embaixadora na Dinamarca durante seus últimos anos de vida. Autoridades lamentaram a perda. Cyril Ramaphosa, atual presidente da África do Sul, chamou-a de “líder política destemida” e ressaltou que, infelizmente, esse triste acontecimento se deu poucos dias antes do aniversário de Nelson Mandela. No dia 18 de julho, celebra-se os 102 anos de seu nascimento.

I offer my deep condolences to the Mandela family as we mourn the passing of a fearless political activist who was a leader in her own right. Our sadness is compounded by this loss being visited upon us just days before the world marks the birthday of the great Nelson Mandela. pic.twitter.com/RC0YQ6VEvf

— Cyril Ramaphosa 🇿🇦 #StaySafe (@CyrilRamaphosa) July 13, 2020