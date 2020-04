Morre Theodosina Rosário, a primeira mulher negra eleita vereadora em SP

Theodosina Rosário, primeira mulher negra eleita para o cargo de vereadora da cidade de São Paulo, faleceu nessa quarta-feira (22), aos 94 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Além de vereadora ela foi advogada, professora e diretora de escola. Rosário nasceu em 1930, no interior em Barretos. Cursou letras da Universidade de Mogi das Cruzes e foi para São Paulo trabalhar como professora.

Sua vida política começou em 1968 e, dois anos depois, se tornou a segunda vereadora mais votada na capital. Anos mais tarde, elegeu-se deputada estadual.

Sua carreira era focada no combate às desigualdades que afetam a população negra. Depois de aposentar-se da vida pública, ela ainda atuava em palestras sobre a importância do exercício político e fazia parte da Comissão da Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São Paulo.

