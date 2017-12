Miguel, Arthur e Alice são os nomes mais registrados em SP

Miguel, Arthur e Alice foram os três nomes mais registrados nos cartórios de São Paulo ao longo de 2017. É o que informa o levantamento da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP) divulgado nesta quarta-feira (27) pelo G1.

A Arpen-SP se baseou em 173 510 nascimentos realizados até o dia 10 de dezembro deste ano, nos quais foram registrados 10 564 nomes diferentes. Desses, o nome Miguel lidera o ranking, com 3 748 registros, seguido de Arthur, com 3 163 e Alice, com 2 854. Os três nomes também aparecem no topo da lista de mais usados no estado.

Confira os nomes mais requisitados em São Paulo (SP) em 2017:

1. Miguel (3 748)

2. Arthur (3 163)

3. Alice (2 854)

4. Lorena (2 330)

5. Davi (2 206)

6. Laura (2 100)

7. Bernardo (2 096)

8. Valentina (1 999)

9. Sophia (1 994)

10. Lorenzo (1 960)

