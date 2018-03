Michelle e Barack Obama podem ganhar série na Netflix

O ex-presidente americano Barack Obama e a ex-primeira dama Michelle Obama estão no final de uma negociação com a Netflix para produzir “uma série de programas de alta qualidade e potencial de sucesso”, como define uma fonte próxima ao casal segundo o jornal americano The New York Times. Ainda não se sabe do que vai se tratar o programa, do formato ou da duração. Entretanto, a mesma fonte garante que não será uma resposta politizada ao atual presidente Donald Trump. Anteriormente este mês, foi oficializado que Michelle lançará um livro de memórias.

A Netflix tem, globalmente, 118 milhões de assinantes. É provável que os programas incluam histórias inspiradoras. “O presidente e a Sra. Obama sempre acreditaram no poder de contar histórias para inspirar as pessoas”, disse Eric Schultz, antigo conselheiro do presidente, para o jornal. “Durante toda a vida deles, eles levantaram histórias de pessoas cujo esforço está fazendo mudanças silenciosas para um mundo melhor. Apesar de estarem seguindo seus futuros pessoais, continuam explorando novas maneiras de ajudar os outros e contar suas histórias“, completou.

O programa também pode incluir episódios sobre assuntos que ganharam relevância durante o governo Obama, como nutrição, acesso público à saúde e imigração. É uma maneira do casal manter sua relevância na área política mesmo sem atuação direta.