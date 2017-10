Menino escapa e chama a polícia após pai matar família a facadas

Um mês após ser denunciado por estuprar a filha de 14 anos de sua ex-companheira, o motorista Valteni Ferrari, 57 anos, matou com facadas a ex-companheira, Sandra Regina dos Santos, 37 anos, e dois enteados na madrugada desta quarta-feira (11). O crime aconteceu na casa da família, em General Salgado, interior de São Paulo.

O filho de Valteni com a Sandra conseguiu escapar ao se esconder debaixo da cama de um dos quartos. A criança de 9 anos acionou a Polícia Militar, pelo número 190, após ver o irmão ser morto, informa o G1.

De acordo com o UOL, Valteni pulou o muro da casa da ex-companheira por volta das 5 horas. Além de Sandra, as outras vítimas foram o enteado Erick Wesley, 19 anos, e Victória Yasmin dos Santos, 14 anos. Depois de cometer os crimes, o homem se enforcou. O namorado de 21 anos da menina também estava no local, mas conseguiu fugir. Crime está sendo investigado pela Polícia Civil e pela PM.