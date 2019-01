Menina morre ao ser deixada sozinha em carro no Rio

A morte da pequena Maria Alice Amaral, 3 anos, está sendo investigada pela Polícia Civil. Ao que tudo indica, a menina foi deixada sozinha dentro de um carro na tarde da última terça-feira (22), em Três Rios, município ao sul do Rio de Janeiro.

A temperatura máxima no dia chegou a 34 graus e não se sabe quem deixou a criança no veículo, que estava estacionado na rua Barão do Rio Branco, no centro da cidade. As duas hipóteses investigadas são sufocamento causado pelo calor e choque térmico.

A menina foi levada para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, mas não resistiu. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e foi liberado para a família perto das 21h30.

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Três Rios, o pai de Maria Alice, Sandro Bonfim, se encontra em estado de choque.

“Sandro é um pai muito carinhoso. Ele sempre levava a filha em todos os eventos sociais. Fazia questão da família presente”, diz a nota sobre o pai, que é secretário municipal de Obras e Habitação.

O prefeito da cidade, Josimar Salles (PDT), se manifestou através de sua página no Facebook. “Uma dor indescritível! Que Deus em sua infinita bondade possa fortalecer e amparar familiares da pequena Maria Alice, que faleceu após uma triste fatalidade. Que esta família trirriense receba o respeito e a oração de todos nós neste momento de dor e sofrimento. Nossa solidariedade e apoio incondicional!”, publicou.

