Menina é raptada e estuprada enquanto ia para o colégio

Uma jovem de 12 anos foi sequestrada e estuprada por um homem que a abordou em um veículo enquanto estava indo para a escola na manhã desta terça-feira (3). O caso aconteceu no bairro Dom Aquino, em Cuiabá, no Mato Grosso.

Conforme o boletim de ocorrência feito pela mãe da vítima, a jovem saiu de casa às 6h20 e pegou um ônibus que a levou até um ponto muito próximo de seu colégio, o Centro Educacional Maria Auxiliadora.

Um carro teria parado próximo ao Centro Educacional e um homem saiu do veículo, pegou a menina e a levou para um imóvel perto da escola e abusou sexualmente da jovem. Depois de ter violentado a menina, o homem a deixou em um ponto de ônibus.

De acordo com a mãe da menina, são poucos os detalhes que sua filha lembra a respeito do homem que a violentou. Na ocasião, o suspeito estava vestindo uma camisa de manga comprida, com uma calça jeans e tênis.

A denúncia foi direcionada para a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (DEDDICA).

