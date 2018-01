Uma menina de 12 anos contou à policia que era abusada sexualmente pelo padrasto desde os oito anos. Em desenho feito após ser acolhida por psicólogos da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), no Espírito Santo, a forma como ela descreveu a palavra amor comoveu a equipe. “Amor. Isso é uma coisa que tiraram de mim sem dó, sem piedade. Como se eu fosse um objeto sem sentimento”, informa o G1.

O padrasto é um missionário de 55 anos, parceiro da mãe da vítima, que vive com as duas e a filha do casal, de sete anos. O irmão da vítima por parte de pai foi visitá-la e flagrou os abusos, denunciando o crime. Segundo a polícia, os abusos aconteciam durante a manhã, momento em que a filha do missionário estava na escola. “Enquanto uma estudava, a enteada era abusada dentro de casa. A vítima estudava à tarde”, disse o delegado Lorenzo Pazolini, da (DPCA).

Além disso, ele retirou a porta do quarto da enteada para facilitar os abusos. “Durante esses quatro anos, ele retirou a porta do quarto da vítima porque ela se trancava dentro do quarto. Ele tirou para ter um acesso mais rápido”, disse o delegado.

O homem negou que tenha cometido os estupros. “Ele negou os abusos, mas admitiu que mesmo sendo missionário usa drogas em menor quantidade que a mãe das meninas”. A mulher é dependente química e, por isso, não prestou depoimento formal à polícia. Ele foi encaminhado para o Presídio Estadual de Vila Velha V, no Complexo de Xuri, e segue sendo investigado.