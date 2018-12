Médico acusado de deformar rostos de pacientes é preso em Goiânia

Foi preso nesta sexta-feira (21), em Goiânia, o médico Wesley Murakami. O motivo é a suspeita de deformar rostos de pacientes durante tratamentos estéticos em Goiás e no Distrito Federal.

O médico já havia sido indenizado por uma mulher que ficou deformada após passar por uma cirurgia no mesmo estado. Além de Wesley, foram detidas a mãe do médico e a dona de uma clínica.

A prisão foi pedida pela Polícia Civil do Distrito Federal, onde 15 pacientes alegaram que tiveram deformidades na face após serem atendidas por Wesley. No estado, há 14 denúncias contra o médico. André Bueno, o advogado de Wesley informou, em nota, que o médico está indo para a delegacia em Brasília para identificar as razões do pedido de prisão. No fim do dia, ele dará uma nota esclarecendo os fatos.

Estão sendo investigados os crimes de lesão corporal gravíssima, associação criminosa e aplicação de produto de origem ignorada ou adulterada. Nomeada de Operação Dismorfia, a ação também cumpriu outros cinco mandatos de apreensão, onde os objetos eram medicamentos, prontuários e computadores no consultório do médico em Goiânia.