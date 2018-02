McLanche Feliz passará por mudança global para redução de gordura

“Dada nossa escala e alcance, esperamos que essas ações tragam mais opções de escolha aos consumidores e benefícios a milhares de famílias, que elas são um importante passo para construirmos um McDonald’s melhor”, disse Steve Easterbrook, presidente do McDonald’s.

Entre as propostas para atingir o novo objetivo, estão inclusas a remoção de sabores artificiais e a redução de conservantes. As mudanças começarão em junho deste ano nos EUA. O cheeseburguer será excluído, enquanto os nuggets de frango terão opções com quatro e seis unidades. As fritas virão tamanho kids (menor que o “pequeno”) e o achocolatado com leite (que não é disponível no Brasil) virá com menos açúcar. Uma garrafa d’água será adicionada ao combo até o fim do ano.

A Arcos Dorados, operadora do McDonald’s no Brasil, informou via comunicado que “está alinhada com os objetivos recentemente anunciados pela marca internacionalmente”.