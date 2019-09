Marighella, filme de Wagner Moura, tem lançamento cancelado

Com data de lançamento prevista para 20 de novembro, o filme Marighella teve o lançamento cancelado e sem nova data de estreia. A produção foi dirigida por Wagner Moura e ainda conta com o músico Seu Jorge na pele do ex-deputado Carlos Marighella.

Por meio de uma nota, os produtores do longa e o cineasta divulgaram nesta quinta-feira (12) que a produtora O2 Filmes, corresponsável pela obra junto com a Globo Filmes, “não conseguiu cumprir a tempo todos os trâmites exigidos pela Ancine (Agência Nacional do Cinema)”.

Em março deste ano, o Tribunal de Contas da União determinou que a Ancine suspendesse o repasse de recursos públicos para o setor audiovisual. Com isso, obras nacionais desse setor, como Marighella, estão passando por dificuldades para chegar aos cinemas.

Leia a nota na íntegra

“Nós, produtores do longa-metragem Marighella, dirigido por Wagner Moura, anunciamos que a data de lançamento do filme nos cinemas brasileiros, divulgada anteriormente para 20 de novembro de 2019, está cancelada. Os produtores haviam escolhido o mês de novembro, que marca os 50 anos de morte de Carlos Marighella, e o dia 20, da Consciência Negra, para a estreia. No entanto, a O2 Filmes não conseguiu cumprir a tempo todos os trâmites exigidos pela Ancine (Agência Nacional do Cinema). Marighella segue sendo apresentado com muitos sucesso em vários festivais de cinema no mundo. Nosso objetivo principal sempre foi a estreia no Brasil. Os produtores e a distribuidora Paris Filmes vão seguir trabalhando para que isso aconteça”.

