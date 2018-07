Um dos suspeitos de estar no carro dos assassinos de Marielle é preso

Suspeito de estar no carro de onde partiram os disparos que assassinaram a vereadora Marielle Franco e o Motorista Anderson Gomes, o policial militar reformado Alan de Morais Nogueira, conhecido como Cachorro Louco, foi preso nesta terça-feira (24), informa O Globo. No entanto, a causa da prisão feita pela Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro (DH) foi outro caso: ele é suspeito de integrar uma quadrilha de milicianos chefiados pelo ex-PM Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando da Curicica.

Segundo a publicação, Alan preso passa a ser uma peça importante nessa quebra-cabeça que virou o caso Marielle. Ele foi denunciado por uma testemunha-chave que está sob proteção desde maio. Segundo o delator, Alan participou da execução de Marielle e Anderson e teria trabalhado no quartel da Maré, comunidade onde a vereadora nasceu e atuava fortemente antes da sua morte.