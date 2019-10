Marido mata e enterra o corpo da esposa dentro de casa em MG

Michele Rosa de Jesus, 36 anos, foi morta e enterrada dentro de casa pelo próprio marido em Governador Valadares, Minas Gerais. O corpo foi encontrado nesta sexta-feira (18), sendo que estava em uma cova coberta por cimento, na área de serviço.

Segundo a Polícia Civil, o autor do crime, que era casado com a vítima, confessou que havia matado e ocultado o corpo da esposa, que permanecia desaparecida desde agosto.

A família já suspeitada do rapaz, de 35 anos, já que o mesmo não comunicou o desaparecimento aos familiares e à polícia. De acordo com a polícia, o irmão do assassino e uma sobrinha de Michele, de 17, também são suspeitos de participação no crime. Nenhum dos três teve a identidade divulgada.

–

Durante os depoimentos, a polícia identificou informações contraditórias entre os suspeitos. Segundo a delegada, Michele descobriu uma traição do marido com a sobrinha, que também morava na casa em que o corpo foi enterrado. A menor teve um filho e a mulher que viria a ser morta passou a desconfiar de o pai ser o marido dela.

Liliam Fernandes de Cales, da delegacia especializada em crimes contra a vida de Governador Valadares, comentou: “Ela [Michele] estaria suspeitando de que o pai da criança seria seu marido”.

Nas investigações, uma outra questão chamou atenção. As redes sociais da vítima não pararam de ser abastecidas durante seu desaparecimento, inclusive os filhos dela recebiam mensagens aparentemente da mãe. Porém, os suspeitos que estavam escrevendo.

“Através das redes sociais da vítima, os suspeitos mandavam mensagens para os filhos dela, dizendo que estava tudo bem, para que não se preocupassem”, explicou a delegada.

O cunhado de Michelle e a sobrinha foram autuados por ocultação de cadáver, além de serem investigados por possível participação na morte da mulher. Os dois adultos estão presos e a adolescente será ouvida mais uma vez para a polícia avaliar se requisita ao Ministério Público medidas voltadas a menores de 18 anos.

Leia também: Lorena Vicente, jovem transexual, morre após ser agredida em São Paulo

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?