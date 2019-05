Marido de Caroline Bittencourt vai ser indiciado por homicídio culposo

O marido de Caroline Bittencourt, o empresário Jorge Sestini, vai ser indiciado por homicídio culposo (quando não há a intenção de matar) pela morte da modelo. Para o delegado Vanderlei Pagliarini, responsável pelo inquérito, Jorge assumiu o risco ao decidir navegar com mau tempo no litoral norte de São Paulo. Caroline caiu do barco em que estava devido a um vendaval que atingiu a região quando o casal fazia a travessia Ilhabela – São Sebastião no dia 28 de abril. Seu corpo foi encontrado apenas no dia seguinte, perto da praia de Cigarras.

Para o delegado, segundo o G1, houve “negligência” porque Jorge foi alertado sobre as condições do tempo. A decisão do delegado foi tomada depois de ouvir o proprietário da marina de onde a embarcação que levava o casal saiu. “Lenildo de Oliveira disse à polícia que orientou na sexta-feira (26) que Jorge ficasse atento às mudanças climáticas, porque estava previsto um vento a noroeste entre sábado e domingo. Essa conversa ocorreu antes de o casal partir da marina, em São Sebastião, para passar o fim de semana em Ilhabela. O dono da marina contou ainda que, já no domingo, dia do acidente, recebeu alertas de mudança nas condições de tempo e encaminhou aos clientes da marina, entre eles Sestini. Às 15h44 ele recebeu uma mensagem de áudio pelo WhatsApp, último contato com o marido da modelo, que agradeceu o aviso e disse que já estava no canal entre São Sebastião e Ilhabela. O empresário afirmou que tinha retorno previsto para às 17h30. O vendaval atingiu Ilhabela por volta de 17h”, de acordo com o G1. A pena em caso de condenação é de um a três anos de detenção.