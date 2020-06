Maria Alice Vergueiro, uma das damas do teatro brasileiro, morre em SP

Um dos maiores ícones da quinta arte no Brasil, Maria Alice passou mais de 50 anos da sua vida exercendo a sua arte em cima dos palcos. Na sua trajetória, as coxias do Teatro de Arena, Teatro Oficina e o Teatro do Ornitorrinco foram algumas das quais esteve presente.

A atriz participou de peças históricas como O Rei da Vela (1967), Galileu Galilei (1975) e A Ópera do Malandro (1978). Além disso, a arte de ensinar também foi feita com muita proeza por Maria, que chegou a ser pedagoga e professora universitária