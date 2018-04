Manifestações por Marielle acontecem pelo país e mundo

Hoje, 14 de abril, completa-se um mês do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro. O crime que chocou o país e levou milhares de pessoas às ruas ainda não tem solução, provas concretas e nem suspeitos. Neste sábado, manifestantes organizaram atos para homenagear Marielle e pedir respostas.

No Rio de Janeiro, ates do amanhecer, manifestantes estavam reunidos. Em ato organizado pelo partido de Marielle, o Psol, cartazes pedindo justiça foram colados nas paredes. A irmã de Marielle, Anielle Barbosa, estava participou. O Amanhecer com Marielle e Anderson foi uma iniciativa que se espalhou pelo Rio de Janeiro, com atos na Tijuca, onde a vereadora morava desde o ano passado; no Complexo da Maré, onde foi criada; em Santa Teresa; nos Arcos da Lapa. No site da vereadora, era possível ver como adaptar o Amanhecer com Marielle em outras cidades. Era incentivado espalhar cartazes com dizeres pedindo justiça e luta, levar flores e faixas.

O Amanhecer aconteceu em Fortaleza, Salvador, Cuiabá, Santa Catarina. E também em Londres, Buenos Aires, Lima e Budapeste.

Em São Paulo, o ato aconteceu no Museu de Arte de São Paulo, o Masp, na Avenida Paulista, às 17 horas. Pessoas se uniram para lembrar a memória de Marielle e Anderson e pedir paz. No Rio de Janeiro, ainda houve uma marcha dos Arcos da Lapa até o local do crime, acompanhada por tambores. As ruas do local onde Marielle e Anderson foram assassinados foram lavadas, ato semelhante ao que aconteceu no ato no dia seguinte da morte.