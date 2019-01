Mãe que tentou vender o filho diz ter raiva pois garoto é fruto de estupro

Maria Roque Rocha foi presa por tentar vender seu filho de 12 anos, em Santa Maria da Vitória, no oeste da Bahia. Ela revelou em um depoimento à polícia que estava disposta a vender a criança pois tinha raiva do garoto por ele ser fruto de um estupro.

O homem responsável pela venda do garoto tem 71 anos e foi preso no final da manhã de terça-feira (15). O suspeito, segundo a polícia, já tinha passagem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

O delegado e coordenador regional da Polícia Civil, Alexandre Haas, contou que Maria confessou também ser revoltada com a própria mãe, avó do garoto.

Entenda o caso

Maria Roque mora em Botuporã, mas viajou para Santa Maria da Vitória com a intenção de vender seu filho. Segundo ela, o garoto seria levado para outra família brasileira que está morando no Japão. Com a venda, ela ganharia um total de 70 000 reais.

O delegado contestou a versão de Maria e afirmou que a história do garoto ser levado para o Japão foi inventada pelo aliciador para iludir o menino. A criança está na casa de um tio e será acompanhada pelo Conselho Tutelar.

Leia também: Mãe é presa por vender filho de 12 anos por R$ 5 000

Siga CLAUDIA no Instagram