Mãe luta com homem que tentou levar seu filho

Um homem tentou levar à força uma criança na última segunda feira (23) em Vitória, no Espírito Santo, mas a mãe lutou contra o rapaz para recuperar seu filho. A ação foi flagrada pelas câmeras (assista o vídeo aqui) de monitoramento de uma loja, que mostram o momento em que o homem puxa a criança e a mãe vai atrás dele.

Em entrevista ao UOL, a mãe da criança, que preferiu não ser identificada, contou como aconteceu o incidente. “Eu estava na calçada com o meu filho conversando com uma amiga, quando eu vi um homem alto vindo em nossa direção. Ele estava com a boca ensanguentada e algumas pessoas já o estavam seguindo. Quando olhei para o lado, para localizar meu filho, percebi que o homem o tinha agarrado”.

A mulher relata que o rapaz segurou a criança pelo colarinho e a arrastou pela rua. “Só depois que eu comecei a gritar, pedindo socorro, que ele largou. Logo em seguida, ele saiu correndo e dois rapazes e dois guardas civis correram atrás dele e conseguiram segurá-lo.”

Ele também tentou agarrar uma moça e quando passou por uma academia, pegou uma cadeira e jogou-a lá dentro. Os colegas do rapaz informaram que ele havia passado a noite no apartamento de um colega e exagerado no consumo de bebida alcoólica.

Conforme a Guarda Civil Municipal, pela manhã, o rapaz quebrou diversos objetos na residência e saiu para rua com um sangramento na boca. Os oficiais foram chamados por um dos amigos do rapaz e após ser contido, o homem foi algemado e conduzido em uma ambulância do SAMU ao Hospital São Lucas para receber atendimento médico.

O homem chegou a ser levado à 1ª Delegacia Regional de Vitória para prestar esclarecimentos, mas como ninguém se apresentou para dar queixa, ele foi liberado.

