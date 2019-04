Mãe encontra filha de três anos dentro da lavadora e faz alerta

Lindsey McIever, de 32 anos, do Colorado, Estados Unidos, encontrou sua filha de três anos presa dentro da máquina de lavar roupas. A mãe usou as redes sociais para alertar aos pais sobre o perigo que enfrentou e a história viralizou.

No Facebook, Lindsay conta que ela e o marido compraram uma nova lavadora na noite anterior ao acidente e instruiu seus filhos a não se aproximarem do eletrodoméstico.

“Acordamos com o nosso filho de 4 anos chorando tanto que ele nem conseguia falar. Eu estava tentando entender o que ele dizia e aí meu marido pulou da cama e desceu as escadas. Foi aí que ele disse: Kloe dentro da máquina”, descreve.

A mãe revelou que, ao descer para a lavanderia, encontrou a criança dentro da máquina, que estava cheia de água e funcionando. “Posso dizer honestamente que a gente não percebeu o quão perigosa era essa lavadora. Ela estava enchendo de água, nossa filha gritando, mas a gente não conseguia ouvir. Conseguimos parar a máquina e tirar nossa filha de dentro. Apesar de alguns machucados na cabeça, ela ficou bem.”

Lindsay alerta os pais do perigo de uma criança se aproximar de uma máquina de lavar e acabar se machucando. Ela conta que instalou, junto de seu marido, uma trava de segurança para evitar novos incidentes.

“Quero fazer um alerta para todo mundo que tem esse tipo de máquina e crianças em casa. Sempre use uma trava de segurança. Percebi que sempre é possível evitar essas coisas. Esta é a estação em que começam muitos acidentes na piscina, crianças deixadas no carro quente e outras coisas horríveis. E isso é o que mais acontece: acidentes. Deixar uma mãe envergonhada e se sentindo culpada não ajuda ninguém. Precisamos estar abertos e sermos honestos com os nossos erros para poder ajudar outras mães a manterem seus filhos seguros”, alerta.

A publicação recebeu milhares de compartilhamentos e muitas mães comentaram agradecendo o alerta e relataram histórias parecidas.

Leia mais: Professora neozeolandesa ensina criança a lidar com emoções em 16 passos

+ Surpresa: mãe descobre gravidez de trigêmeas na hora do parto

Siga CLAUDIA no Youtube