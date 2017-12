Mãe e filha posam carecas para fotos emocionantes

Kristi Tavenner, uma sobrevivente do câncer de mama, e Rose, sua filha de sete anos que tem uma doença autoimune relacionada à calvície (alopecia), fizeram um inspirador ensaio fotográfico para mostrar o orgulho que sentem de suas aparências.

As fotos rapidamente viralizaram na internet depois do post feito pela fotógrafa responsável pelas emocionantes imagens, Kellie Rose Photography, em sua página no Facebook Love What Matters.

A decisão de fazer as fotos veio para que ambas se sentissem bonitas e confortáveis em seus corpos, além de marcar um momento importante para elas. “Careca é bonito” foi a ideia que quiseram transmitir por meio das lentes.

Kristi teve câncer de mama em abril de 2017, passou por quatro sessões de quimioterapia e removeu os dois seios durante o tratamento. Sua filha foi diagnosticada com alopecia aos cinco anos, o que faz com que seu próprio sistema imunológico ataque seus folículos capilares saudáveis e provoque a perda de cabelo e pelos em seu corpo. Não existe cura para a doença de Rose.