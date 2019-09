Lua Cheia na sexta-feira 13 só acontecerá de novo em 30 anos

Pela primeira vez em 19 anos, a Lua cheia cai no mesmo dia que uma sexta-feira 13. Rara, a coincidência se repetirá novamente apenas em agosto de 2049. A união de dois eventos cheios de simbolismo místico pode atiçar nosso lado supersticioso, mas, segundo Serena Salgado, astróloga do Astrocentro e que escreve semanalmente para CLAUDIA ONLINE, não há nenhuma conexão entre eles.

“Astrologicamente, não há nada que interfira. O fato de ser uma sexta-feira 13 é uma coincidência. Para a Astrologia, é apenas uma Lua cheia, com importância igual a das outras”, afirmou Serena em entrevista para CLAUDIA ONLINE. Ela explica que, sob um ponto de vista exotérico o 13, comumente associado à complicações, é um número que representa transformação e encerramento de ciclos. Já a Lua, por sua vez, ocorre no signo de Peixes, o que pode também pode ser considerado “um fechamento do ciclo zodiacal”.

Chamado de Harvest Moon (Lua das Colheitas, em tradução livre), o fenômeno ocorre na passagem do verão para o outono no Hemisfério Norte, coincidindo com a época das colheitas agrícolas. Será também o momento em que o satélite se encontrará mais distante da Terra, o que lhe dará uma aparência pequena, apesar de cheia. Daí seu outro nome: micro/mini Lua.

Apesar da falta de vínculo entre a data e a fase lunar, Serena recomenda aproveitar o momento para trabalhar a espiritualidade e se preparar para o que está por vir no novo ciclo que se inicia.

